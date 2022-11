Nekrolog Nekrolog Georg Espolin Johnson var et klokt og festlig menneske På karakteristisk vis maktet han å levendegjøre det eldgamle bibelske budskap til å angå mennesker i vår tid.

Nekrolog

9 minutter siden

Av Terje Eklund

Med sorg og vemod mottok vi meldingen om at prost Georg Espolin Johnson døde på Gjøvik sykehus 20. oktober, 82 år gammel. Med ham har en markant prest og et særpreget menneske gått ut av tiden. «Hjertens Georg» som han gjerne underskrev seg med, var for mange av oss prosten med stor P.