Foto: Privat Nekrolog Nekrolog Han vil bli husket som en uselvisk person Jan Fredrik var en positiv person som aldri fremhevet seg selv, men fokuserte på sak og felles interesser.

Nekrolog

9 minutter siden

Av Mia Bergmann, Dan Sharoni, Jostein Bødal og Børre Gjersvik

Et uventet dødsfall er alltid tragisk. Et plutselig tomrom som roper «vær så snill, kom tilbake til oss». Men slik blir det aldri. Døden er absolutt. Tilbake står familie, venner og kolleger. Sammen må vi håndtere tårene, ta sorgen inn over oss og bearbeide den krevende situasjonen med å huske alt det positive.