Minneord: Han satte gullstandarden for forleggere

Per Glad valgte å bruke sin innsikt og begavelse på å gjøre det en forlegger skal gjøre: å se på sine forfattere med gartnerblikk.

Per Glad var forlagsredaktør i Cappelen Damm.

Av Ingvar Ambjørnsen, Lars Saabye Christensen, Karin Fossum, Erik Fosnes Hansen, Vigdis Hjorth og Roy Jacobsen

Ingen forfatter som har hatt det privilegium å være gjenstand for Pers milde, men årvåkne blikk, vil glemme ham og den hjelpen han ga. Redaktøren, forleggeren og vennen Per Glad har forlatt oss, 78 år gammel. For oss satte han standarden for hvordan den ideelle forlegger skal være, et uoppnåelig nivå for alle etterfølgere, selve gullstandarden.