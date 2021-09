Nekrolog Nekrolog Han ivret for all musikalsk virksomhet Han hadde sin første dag som organist i Eidsvoll kirke 13. mars 1970, en jobb han beholdt hele sin yrkeskarriere.

Av John Granly

Et liv med alle livets toner har ebbet ut med Robert Steinar Robertsens bortgang. Han ivret for all musikalsk virksomhet – og gode stemninger.