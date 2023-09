Nekrolog Torunn Rødevand vil leve videre i minnene og hjertene våre Torunn hadde mange talenter, og som preseterist hadde hun alle muligheter, men det var lærer hun ville bli.

Publisert: 07.09.2023 22:00

Av Elisabet Dybvik

Utallige ganger har familie og venner vært samlet hos familien Rødevand. Jeg har mange gode minner fra både huset i Nils Lauritssøns vei, i Veslekroken eller det hvite huset på Tjøme. Alltid mange mennesker, leker og mye latter, og en smilende Torunn som ønsker velkommen. Som voksen har jeg skjønt hvor mye arbeid som lå bak disse sammenkomstene, og hvilken viktig rolle Torunn spilte. Hun stakk seg ikke frem, men sørget for at alt gikk knirkefritt og ble til minneverdige opplevelser for oss alle.