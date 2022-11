Nekrolog Nekrolog Per Fredrik Borg var tålmodig og lyttende Per jobbet for det meste med mennesker som hadde psykiske utfordringer og problemer med rus.

Av Kristin Bakka og Anne Møbjerg

Vår kjære venn og tidligere kollega Per Fredrik Borg døde stille 12. oktober. Per ble født i Skien 15. oktober 1948. Her vokste han også opp. I ung alder flyttet han til Oslo. Han bodde, arbeidet og levde i Oslo frem til sin død.