Nekrolog Nekrolog Sverre Aass var en handlingens mann Han vil bli husket som en ydmyk, men ruvende skikkelse i spanskmiljøet i Norge.

20.02.2023 19:30

Ane Christiansen og Margrethe Heltzer Anderssen

Sverre Halvard Aass var en bauta for utviklingen av spanskfaget i Norge. Han døde 14. februar 2023, 76 år gammel. Aass var en mann som trakk i trådene og i en årrekke la viktige grunnsteiner for at spansk etter hvert skulle bli det største fremmedspråket i norsk skole.

