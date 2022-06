Nekrolog Nekrolog Hun var tydelig og uredd Vi som var nær henne, vil savne samtalepartneren og rådgiveren Mari.

Nekrolog

Av Roger Dehlin

Den 14. juni gikk den sterke og livlige fagforeningskvinnen Mari Sanden bort, etter et kort sykeleie, 70 år gammel. Det var en vond melding å få, for hun betydde enormt mye for arbeidsfolk i Oslo. Hun var også viktig for dem som jobbet tett på henne og for familien.