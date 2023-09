Nekrolog Geir Lundestad etterlater seg en arv som vil bli husket og feiret Må hans sjel hvile i fred, vel vitende om at hans liv har berørt og forandret verden på en positiv måte.

Publisert: 28.09.2023 19:30

Av Wangchuk Berdontsang og Merethe Lind Jodalen

Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om at Geir Lundestad har gått bort. Lundestad var en mann av stor betydning og innflytelse, og han etterlater seg et utrettelig arbeid for fred og forståelse i verden. Hans innsats som direktør for Nobelinstituttet og sekretær for Nobelkomiteen vil bli husket og verdsatt av mange.