Nekrolog Liv Hatle var en engasjert kliniker Hennes innsats skapte en ny æra i kunnskapen om hjertesykdommer, spesielt klaffefeil, med mulighet til å følge sykdomsutviklingen og optimalisere operasjonstidspunktet.

Av Bjørn Angelsen, Kjell Kristoffersen, Kjell A. Ingebrigtsen og Terje Skjærpe

Liv Hatle døde i slutten av juni 2023, 87 år gammel. Med henne er en av de fremste forskerne innen kardiologisk ultralyd i verden borte. Hennes forskningskarriere var i det vesentlige i Trondheim og var basert på et sjeldent vellykket samarbeid mellom klinisk kardiologi og teknisk miljø på NTH. Det gjorde at Hatle fikk tidlig tilgang på ultralydutstyr av høy kvalitet. Like viktig var at Hatle straks så potensialet i hastighetsmålinger i hjertet med Doppler ultralyd, og hennes usedvanlige evne til å gjennomføre studier, som på den tiden var krevende både teknisk og klinisk. De ble dessuten en viktig forutsetning for suksessbedriften Vingmed.