Nekrolog Nekrolog Hun var en fremragende kliniker og forsker Hun møtte kreftsykdommen med en imponerende åpenhet, innsikt og styrke.

Nekrolog

8 minutter siden

Av Kåre I. Birkeland og Hanne Løvdal Gulseth

Det var med stor sorg vi mottok beskjeden om at Cecilie Wium døde så altfor tidlig 28. juni, bare få dager etter sin 50-årsdag. Hun kjempet mot kreftsykdommen i over to år med den samme intense energien hun la i alt sitt virke. Vi har mistet en kjær venn og kollega og en fremragende kliniker og forsker.