Nekrolog Nekrolog Erik Andreassen var et lekent menneske Hensynet til miljø sto alltid først på Eriks faglige agenda.

19.01.2023 19:30

Av Einar Oltedal, Inge Aarhus og Reidar Aars

Erik Andreassen er ikke lenger blant oss, men han vil fortsatt være med oss. Erik betød mye for mange gjennom et rikt arbeidsliv. Han hadde et sterkt engasjement for lokalsamfunnet og en sjelden omsorg og omtanke for familie og venner. Erik Andreassen døde 7. desember, 78 år gammel.

