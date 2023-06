Nekrolog Jan Normann Svendsen var en leken lege Begravelsesbilen ruste med motoren og Deep Purples kjente «Smoke on the water» lød fra høyttalerne. Det var tårer og latter. Det var slik han ville ha det.

15.06.2023 19:30

Av Bjørn Lichtwarck og Kjell Gunnar Skodvin

Helt til det siste var Jan Normann Svendsen leken og utradisjonell. Like før kisten hans ble kjørt bort fra begravelsen ved Ytteren kirke i Rana ble de sørgende overøst med såpebobler, begravelsesbilen ruste med motoren og Deep Purples kjente «Smoke on the water» lød fra høyttalerne. Det var tårer og latter. Det var slik han ville ha det.