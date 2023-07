Nekrolog Dag Furuholmen var en pionér i norsk kjønns- og likestillingsdebatt En god venn, kollega og inspirator er falt fra.

Av Guttorm Grundt, Jan Olav Flottorp, Arne Børke og Morten Møller Warmedal

Dag Julius Furuholmen døde 8. juli 2023, 74 år gammel, etter lengre tids sykdom. Vi har mistet et mannfolk, men først og fremst er vi i sorg over at en god venn, kollega og inspirator er falt fra.