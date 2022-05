9 minutter siden

Av Rune Andersen

21. april kom meldingen om at kontreadmiral Ove Sten Olsen hadde gått bort, 80 år gammel, etter lengre tids sykdom. Familien har mistet sitt ankerfeste, en ektemann, en far og bestefar. Sjøforsvaret har mistet en høyt respektert offiser. Våre tanker går i denne stund til hans kone Else Marie og barn og barnebarn i Norge og Tsjekkia.