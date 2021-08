Nekrolog Nekrolog Ellen fortsatte å være et lekende menneske Hun elsket ablegøyer, å kle seg ut med ekstraneser, ekstraører og ekstrapupper.

Av Gudrun Vik

For snart 72 år siden ble et lite jentebarn døpt Ellen. Navnet, fra Helena (den skjønne), betyr den lysende eller den strålende. Og Ellen strålte og lyste opp livet for mange, helt frem til hun døde 3. august.