Nekrolog Nekrolog Shabana Rehmans øyne skinte, og kroppsspråket var en fryd Et fantastisk menneske kom fra Pakistan og beriket vårt land.

05.01.2023 19:30

Av Petter Gottschalk

Shabana Rehman døde 29. desember, 46 år gammel. Hun kontaktet meg høsten 2020, da hun og stiftelsen hun ledet, ble utsatt for granskning av privatpraktiserende granskere, revisorer og journalister. Hun hadde stått på for stiftelsen Født Fri, men nå opplevde hun å bli rammet fra mange kanter. Et konsulentnotat på 36 sider skulle frata henne det hun brant for. Men hun var ikke gått i kjelleren. Hun ville ikke hevne seg. Hun virket bare forvirret. Hun ville først forstå hvordan folk i roller som byråkrater, jurister og revisorer kunne ramme henne så hardt.

