Nekrolog Minneord Han kom inn i mitt liv som en litt småpussig mann i hvit tegnefrakk Han kom inn i mitt liv som en litt småpussig mann i hvit tegnefrakk.

Nekrolog

41 minutter siden

Av Inge Nidar Dolve

Noen lærere blir med oss hele livet. Kanskje fordi de møtte oss i en periode i livet da vi var ekstra sugne på kunnskap, kanskje fordi de underviste i et fag som viste seg å bli viktig for vår profesjonelle fremtid, men antagelig mest av alt fordi de «så oss» og lot oss forstå at de brydde seg om vår fremgang og våre resultater.