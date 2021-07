Foto: Privat Nekrolog Nekrolog Hans forståelse for oss studenter ga oss faglig inspirasjon Hans formidlingsevne levendegjorde forfatterne som hadde sin storhetstid på 1920-tallet.

Av Anne Riiser, Henrik Wigestrand, Dina Horneman Tolfsby og Einar Blomgren

Vår kjære Lost Generation-foreleser, veileder og inspirator i studietiden ved universitetet på Blindern, Erik Kielland-Lund, gikk bort 26. juni, 78 år gammel. Fra våre år på engelsk hovedfag på 1980-tallet med spesialisering i amerikansk litteratur, står Eriks hovedfagsemne om forfatterne som regnes til The Lost Generation frem som noe helt spesielt. Eriks formidlingsevne levendegjorde forfatterne som hadde sin storhetstid på 1920-tallet, og hans forståelse for oss studenter og hans lune humor ga oss faglig inspirasjon og mye glede i studiet. Erik deltok også på våre sosiale samlinger. Vi nådde vel ikke helt opp på nivået til festene i The Great Gatsby, men vi hadde det sannsynligvis vel så morsomt.