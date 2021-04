Foto: Privat Nekrolog Minneord Erik drev med gravejournalistikk før sjangeren ble moderne Han ble tildelt Schibsted sigar som belønning for ekstraordinær journalistisk innsats.

Nekrolog

I dag 13:25

Av Osmund Kaldheim, Ragnvald Nærø, Trond Fevolden og Stig Eide Sivertsen

Et altfor kort liv er over. Erik Nord gikk bort 10. april, 65 år gammel, etter noe tids sykdom. Eriks liv var innholdsrikt, og han hadde et sterkt engasjement for det han brant for: familie, venner, jobb og Stiftelsen Fossum-Kollektivet.