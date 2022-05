Nekrolog Nekrolog Geir var sosial, men han syklet alene Geir var informatiker, psykolog og professor. Fotball, sykling og Descartes sto sentralt i livet hans.

Av Lars Kristiansen og Geir Overskeid

Geir Kirkebøen døde 12. april, 64 år gammel. Etter en treningsøkt fikk han et voldsomt epileptisk anfall. Det ble klart at han led av hjernekreft, og forventet levetid var kort. Men i nesten ti år levde Geir videre. Med økende plager sto han på omtrent som før. Han fortsatte å trene, forske, undervise og å sykle under fjerne himmelstrøk.