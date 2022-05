Nekrolog Minneord Sigurd hadde mange jern i ilden I Odd Fellow klatret han høyt og ble etter hvert distriktsstoresire, en stilling som medførte reising og møtevirksomhet.

Av Kjeld Malde

Vår venn Sigurd Holthe gikk bort etter et langt sykeleie 12. mai. Sigurd ble født i Sandefjord i 1943. Han var skoleflink og tok artium på naturfaglinjen som preseterist. Likevel valgte han å studere i Münster i Tyskland. For å lære et nytt språk, som han sa. Han var Ansa-representant der.