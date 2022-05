Nekrolog Nekrolog Vi vil savne ham som den omsorgsfulle vennen han var Med sitt intellekt og sin kunnskapsrikdom var han taler i flere av landsdelens losjer gjennom 26 år.

Av Helge Schmidt og Eiliv Ulltveit-Moe

Vår gode venn Gjert Langfeldt døde 15. april, 73 år gammel. Han fikk konstatert en alvorlig kreftsykdom for halvannet år siden og var klar over at sykdommen bare hadde en utgang.