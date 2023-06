Nekrolog Danckert Monrad-Krohn var faglig sterk Han var en av de første fylkeskonservatorene som satte kystkulturen på dagsordenen, og som engasjerte seg aktivt i fartøyvern og industrihistorie.

14.06.2023 19:30

Av Jo van der Eynden

Vi er mange som med sorg mottok meldingen om at Danckert Monrad-Krohn gikk ut av tiden 28. mai 2023, 86 år gammel. Han var gjennom hele sitt yrkesaktive liv en profilert og respektert fagmann innen nasjonalt og internasjonalt kulturminnevern. En høvding, inspirator, pådriver og forkjemper for kulturminnenes og kulturhistoriens verdier og kvaliteter som grunnlag for våre samtidige og fremtidige liv er gått bort.