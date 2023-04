Nekrolog Keramikeren Tulla Elieson delte av sin kunnskap Sommerblomsten Tulla Elieson har satt sine estetiske og mellommenneskelige spor blant familie, venner og kunstinteresserte.

12.04.2023 19:30

Av Lillian Stephensen og Dag Gulbrandsen

Det var med stor tristhet vi mottok melding om at en av sommerens vakreste blomster hadde forlatt sin plass blant holmer og skjær. Sommerblomsten Tulla Elieson har satt sine estetiske og mellommenneskelige spor blant familie, venner og kunstinteresserte. Det var ikke bare kunsten i seg selv vi har latt oss imponere av, men denne lille vevre sommerblomsten har også satt sine spor gjennom både ord og engasjement. Hun har delt av sin kunnskap, sin klokskap, sin faglige kompetanse, sin kreativitet og estetiske uttrykksform til mennesker i inn- og utland. Gjennom førtifem år med keramisk virksomhet har hun vist at hun er en keramiker som våget, og ingen utfordringer har virket for store. Gjennom kunsten formidlet Tulla tanker fra sitt innerste indre. Om det var følelser, minner, sinne eller kun kunsten i seg selv som ble formidlet, så var alt av ypperste klasse. Kanskje det var akkurat derfor hun mottok Kunsthåndverkprisen i 2018.