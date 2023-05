Nekrolog Steinar Supphellen ble en legendarisk universitetslærer Han klarte å kombinere undervisningen med en like kontinuerlig forskning, som resulterte i en jevn strøm av bøker og artikler i fem tiår.

22.05.2023 19:30

Av Øystein Rian

Historikeren Steinar Supphellen gikk ut av tiden 1. mai 2023, snaut 84 år gammel. Han var en mann uten store ord og fakter, effektiv og allsidig. Med røtter i et lærerhjem i Sogn og med sitt vakre nynorsk kom han til Trondheim i 1967 som lektor ved Norges lærerhøgskole. Han fortsatte sin gjerning her helt til han som merittert professor på NTNU foreleste i en årrekke etter nådd aldersgrense. Det skulle en ustoppelig kreft til for å avvæpne denne sunne, ungdommelige jubellæreren.