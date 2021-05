Foto: Privat Nekrolog Minneord En kjær familiemann og ildsjel for skisporten. Han ble 56 år. Den nordnorske humoren bidro til god stemning under hektiske skirenn.

Nekrolog

Nå nettopp

Av Geir Moe, Knut L. Nævestad, Hans Kristian Stadheim og Eirik Myhr Nossum

Like over påske mottok vi den triste meldingen om at Frode Kjetil Andersen, vår støttespiller, mentor og venn, var gått bort. Dette skjedde så altfor tidlig og uten forvarsel. Han rakk bare å bli 56 år.