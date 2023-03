Nekrolog Fuglehjelpens far, Pelle Wickström, var en sann idealist Interessen for hjelpetrengende fugler ble en livsgjerning for Pelle.

13.03.2023 19:30

Av Jan Ingar Båtvik, Linda M. Karlsen, Tirill Mohn og Kathrine Bakke

Fuglehjelpens far, Pelle Wickström (82), er gått ut av tiden. Etter over 30 år med aktiv fuglehjelp etterlater han seg et viktig kapittel i norsk fuglehjelpshistorie og et uvurderlig arbeid for norsk fuglevelferd. Pelle var en sann idealist og besvarte henvendelser helt til det siste, faktisk helt frem til to dager før han døde på sykehuset.

