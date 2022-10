Nekrolog Nekrolog Frode Iversen var et oppkomme av originale ideer Nordisk arkeologi har mistet en svært markant og kreativ forsker og forskningsleder.

7 minutter siden

Av Håkon Glørstad, Dagfinn Skre, Kirstin Krüger og Lyder Marstrander

Frode Iversen ble 55 år før han 4. oktober måtte gi tapt for kreften. Helt til det siste jobbet han med forskningen han brant for. Han var et oppkomme av originale ideer som han med stor gjennomføringskraft realiserte i prosjekter og publikasjoner. Med hans bortgang har nordisk arkeologi mistet en svært markant og kreativ forsker og forskningsleder.