Nekrolog Svein Olaf Aamodt var levende opptatt av lokalhistorie Han kunne fortelle hvor tyskerbrakkene hadde ligget og hvor alle melkebutikkene var, og om Majorstuens eldste pæretre.

Publisert: 20.08.2023 22:00

Av Gerd Brantenberg, Hanne Ingerslev og Lena Jensen

Det var med sorg og vemod vi mottok budskapet om Svein Olaf Aamodts bortgang. Han døde natt til 16. juni 2023 på Diakonhjemmet etter et kort sykehusopphold. Etter et hjerneslag i 2018 holdt han seg for det meste hjemme og fikk den hjelpen han trengte der. Da han på et tidspunkt ble innlagt på helsehus, rømte han. Han ville være hjemme. Og hjemme var en liten leilighet på Majorstuen. Her ville han være, og her hadde han bodd hele sitt liv.