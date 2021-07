Foto: Privat Nekrolog Nekrolog Han tok den fagmessige delen av yrkesvalget på det største alvor Klaus utmerket seg tidlig som en ener og ble etter hvert den rene personifisering av vertskapsrollen.

Nekrolog

11 minutter siden

Av Benn Solem

Klaus har vært min nære venn i over 60 år. Til tross for at vi ikke bodde i samme by i lange perioder, har vi holdt hyppig og jevnlig kontakt i alle disse årene. Den 6. juli tapte han den mangeårige kampen mot kreften og sovnet stille inn, 77 år gammel.