Hun hadde et nydelig vesen Det første jeg husker av Bodil er at hun rigget seg til for «ulvungemøte» i femtiden, og lurte på hvordan hun klarte det etter en lang arbeidsdag.

Av Bodil Nordvik

19. mars var det slutt for Bodil Eng, men ikke uventet. Et godt og langt liv er over.