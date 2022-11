Nekrolog Nekrolog Vi takker Per Samson for alt det gode han har gjort Vi minnes i respekt og takknemlighet en hedersmann som har satt dype spor etter seg på mange områder.

Nekrolog

9 minutter siden

Av Erik v. Hirsch

Med sorg mottok vi budskapet om at Per Samson er gått bort, nær 95 år gammel. Per sovnet stille inn den 27. oktober, få uker etter at hans kjære hustru Else gikk bort. Vi minnes i respekt og takknemlighet en hedersmann som har satt dype spor etter seg på mange områder.