Vi vil savne kjernekaren Fritz Huitfeldt

Fritz hadde den sjeldne egenskapen at han lot sine byråder skinne og hadde ikke noe behov for å stå frem for å ta æren av gode saker.

Nekrolog

9 minutter siden

Av Per Ditlev-Simonsen, Leif Nybø, Grete Horntvedt og Merete Agerbak-Jensen

Gode minner dukket raskt opp da vi fikk høre at Fritz Huitfeldt var gått bort torsdag 27. oktober, 83 år gammel.