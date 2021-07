Foto: Privat Nekrolog Nekrolog Eivor var aldri redd for å stå frem Som svært ung fikk hun hjelp til å sette opp en ham radiostasjon hjemme, hvor hun som ny radioamatør kunne kommunisere med omverdenen.

Nekrolog

13 minutter siden

Av Nina Brambani Smith

Vår kjære Eivor, som ville ha sin aske, det som gjenstår av henne etter et 75 år langt liv, spredt for vind og vær i Grefsenåsen. Vi vokste opp sammen så nær denne barndommens lekeplass, skjønt hun kunne vel knapt beskrives som tur- og skogsglad, heller som barn av asfalt og by og tekniske vidundere.