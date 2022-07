Nekrolog Nekrolog Takk for ditt fantastiske engasjement Steinar betydde svært mye for mange gjennom sin evne til å motivere og inspirere. Når kolleger møtte motgang, enten på jobb eller privat, var ingenting mer oppløftende enn en peptalk med Steinar.

Onsdag 6. juli våknet vi til det triste budskapet om at Steinar Pedersen var gått bort, 71 år gammel.

Han skjønte tidlig at telemedisin ville bli et kraftig verktøy i helsesektoren og var ildsjelen som utviklet Nasjonalt senter for telemedisin til et stort miljø i Tromsø, nasjonalt og internasjonalt. Steinar etterlater store avtrykk i telemedisin og e-helsemiljøet.