I nasjonens og verdens tjeneste

Av Trygve Slagsvold Vedum og Marit Arnstad

Det var med sorg vi mottok budskapet om at Tom Vraalsen er død.

Tom Vraalsen vokste opp i Oslo. Han utdannet seg til siviløkonom og gikk deretter aspirantkurset i Utenriksdepartementet (UD). Vraalsen fikk en omfattende karriere i utenrikstjenesten.

Han tjenestegjorde ved ambassadene i Beijing, Kairo, Manila og Jakarta, var ministerråd ved den norske FN-delegasjonen i New York, spesialrådgiver i UDs politiske avdeling og Norges faste representant ved FN i New York 1982–89. Han var Norges ambassadør til London, Washington og Helsingfors.

Vraalsen var særlig opptatt av situasjonen i Afrika og hadde flere oppdrag der, bl.a. som FNs spesialutsending for Sudan 1998–2004. Han sto sentralt i fredsmeglingen i Darfur og ledet kommisjonen som overvåket gjennomføringen av fredsavtalen i Sudan.