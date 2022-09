Nekrolog Minneord Savnet etter ham vil bli stort Med Pers bortgang har Agenda Kaupang og norsk offentlig sektor mistet en trygg, entusiastisk og faglig solid konsulent.

Av Morten Stenstadvold og Tor Dølvik

Kofferten sto pakket – klar til å reise på firmatur til Italia, en reise Per gledet seg til. I stedet ble det en annen reise for Per. Natt til onsdag 24. august sovnet han inn, 65 år gammel. Uten forvarsel, plutselig og uforståelig, for kone Ingvill, døtrene Ingeborg og Oda og for oss, hans kolleger i Agenda Kaupang AS. Et selskap han var med på å utvikle og som han var svært glad i.