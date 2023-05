Nekrolog Kåre Lode var sentral i flere fredsprosesser Lode er kjent for sitt utrettelige arbeid som historiker, fredsmegler, bistandsarbeider og misjonær for Det Norske Misjonsselskap.

22.05.2023 19:30

Av Helga Arntzen

Søndag 14. mai 2023 kom den triste beskjeden om at Kåre Lode hadde sovnet stille inn, 79 år gammel. Lode er kjent for sitt utrettelige arbeid som historiker, fredsmegler, bistandsarbeider og misjonær for Det Norske Misjonsselskap.