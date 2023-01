Nekrolog Nekrolog Felix Hafskjold Rustad vil for alltid være et forbilde På eigen 18-årsdag samla Felix inn 20.000 til kreftforsking. Svært sjuk gjorde han dette – til håp for andre. Same dag song klassa hans bursdagssong i hagen. Eit sterkt øyeblikk.

16.01.2023 19:30

Av Anne Nordskog og Kjersti Nordskog Nes

Med stor sorg me fekk meldinga om at Felix Hafskjold Rustad døydde nyttårseftan, bare 18 år, halvtanna år etter at han fekk ei alvorleg kreftdiagnose.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn