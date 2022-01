Nekrolog Nekrolog Hun underviste utlendinger i norsk og var rådgiver Kari hadde et stort og imponerende engasjement i en rekke organisasjoner inspirert av sin kristne tro.

Av Tove Matzow, Kyrre Svarva, Carl Wilhelm Johnstad og Knut Tønsberg

Kari Lien Aanderaa døde 25. november, 87 år gammel. Hun vokste opp i Sigdal, Kristiansand og Oslo. Kari var flink på skolen og ble student ved Universitetet i Oslo som 17-åring. Hun tok tysk og norsk bifag og fransk hovedfag. To av studieårene tilbrakte hun ved Sorbonne i Paris og et semester i Tyskland. Hun fikk laud med innstilling for hovedfagsoppgaven i fransk.