Nekrolog Mikkel Borge Heir var et viktig medmenneske Han var med å påvirke vårt syn på hva universell utforming og individuell tilrettelegging handler om.

29.05.2023 19:30

Av Anna Chalachanová og Inger Marie Lid

Mikkel Borge Heir, født 19. oktober 2000, gikk bort 9. mai 2023. Mikkel ble tatt opp som student på utdanning i menneskerettigheter ved VID vitenskapelige høyskole i 2022. Dette var et pilotprosjekt som skulle utvikle en ny utdanning for studenter som hittil ikke har hatt formelt grunnlag for å søke opptak til høyere utdanning.