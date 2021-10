Nekrolog Nekrolog Hun var en inspirasjon for alle Ruth hadde forankret inspirasjon i alle som fikk oppleve hennes nærvær.

Nekrolog

Av Kelsey King

Den rosa alpeluen var elegant plassert over de hvite krøllene, og Ruth Aarsland bemerket stolt at hennes negler var lakket rosa for å stå i stil med ulluen og et kraftig skjerf som omfavnet de spede skuldrene. Hennes resterende plagg var som vanlig i blått – blått var jo tross alt en tidløs farge, konstaterte hun.