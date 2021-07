Nekrolog Nekrolog Han skapte et unikt kunstnerisk fellesskap Han hadde en særskilt evne til å nå frem til hver av oss og gjorde oss nesten til bedre utøvere enn det vi egentlig er.

Nekrolog

12 minutter siden

Av Else Marie Smestad Wisløff, Liv Erika Clark, Louise Erika Clark og Birgit Eika

«Er‘e så nøye, ‘a?» kunne vår kjære kunstpedagog si når han sto foran et av våre uferdige malerier og vi spent ventet på veiledning. Men jo, nøye var han. Alle de formalestetiske prinsipper ble vurdert: linjer, flater, struktur, komposisjon, form og maleriets iboende egenskaper. For oss i Bærum malerklubb skapte Bjørn Helge et unikt kunstnerisk fellesskap. Han hadde en særskilt evne til å nå frem til hver av oss og gjorde oss nesten til bedre utøvere enn det vi egentlig er.