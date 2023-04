Nekrolog Per W. Jensen ble et nav og en aktiv talsperson Han kjempet for de eldres levekår og livssituasjon med et varmt og bankende hjerte.

03.04.2023 12:45

Av Ruth Marie Nyrud Hansen og Terje Bjøro

Per W. Jensen døde 18. mars 2023. Han ble født 2. april 1945, var i sitt yrkesaktive liv i Forsvaret og ble pensjonert som overingeniør og seksjonssjef i 2005. Det førte til at han fikk mange rike år i utallige viktige verv som dekket politikk, kunst og kultur, boligsameie, pensjonistforening og tilsynsutvalg for sykehjem og seniorråd.