Nekrolog Rolf Torleif Skatvold kunne minne litt om Bør Børson til tider Han visste å pleie sine venner og gikk ikke av veien for å diske opp med en bedre middag.

16.03.2023 07:45

Av Henning Sæther

Vår gode venn Rolf Torleif Skatvold døde 15. februar i Spania, bare 71 år gammel. I telefonen to dager før ga han uttrykk for at formen var på topp, og han gledet seg til å komme til Asker i slutten av uken og treffe oss alle.