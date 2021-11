Hun var et sjeldent menneske

Nekrolog

Av Marit Hjorthol og Magnus Nielsen

Brita Rom Rogde sovnet inn den 9. november etter en hjerneblødning. Det kom helt uventet. Vi trodde knapt det var sant at hun var borte for oss så brått. Hun var et sjeldent menneske. Usedvanlig varm og vennlig, et menneske med et åpent sinn, med interesser for kunst og kultur, belest, morsom, interessant og med en åpen hjertelighet.