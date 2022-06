Nekrolog Nekrolog Vi minnes ham med stor respekt og glede, som ekte «hel ved» Knut var ansatt på Skogkurs frem til 2018, og hans formidable innsats gjennom imponerende 38 år har satt allsidige og varige spor.

Det er med stor sorg vi har mottatt meldingen om at tidligere administrerende direktør Knut Jonny Huse omkom i en ulykke 23. mai, 73 år gammel.

Knut ble født 28. august 1948 på Nes i Hallingdal. Hjemme i Rukkedalen fanget han tidlig interesse for skogen og skogbruket gjennom tallrike turer og aktiviteter til skogs med sin onkel. Det skogfaglige løpet startet på skogskolen på Saggrenda og gikk via Brandbu til han ble uteksaminert som forstkandidat fra NLH i 1974. Fra 1974 til 1980 var han ansatt som forskningsassistent og forsker ved Norsk Institutt for Skogforskning (Nisk). I den perioden tok han også doktorgrad i forstpatologi og ble tildelt tittelen Dr.scient. ved NLH i 1980.