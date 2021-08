Nekrolog Nekrolog Anders var odelsgutten fra Skeiet gård Som pensjonist ble vyer og veier frem mot 0-utslippssamfunnet hans store pasjon

Nekrolog

Nå nettopp

Av Thor Einar Hanisch

Med bortgangen til Anders Schei 20. juli, 91 år, er en viktig mann for norsk metallurgisk industri gått ut av tiden. Anders var odelsgutten fra Skeiet gård i Kyrksæterøra i Trøndelag som startet ut med landbruksskole, men heller ønsket en industriell karriere. Som begavet sivilingeniør fra NTH, ble han ansatt ved ELKEM i Kristiansand og var knyttet til bedriften til langt utover normal pensjonsalder. Av kolleger, som var til stede under bisettelsen 28. juli i Oddernes kapell, ble han kalt «En Bauta for Elkem».