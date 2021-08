Nekrolog Nekrolog I jazzen fikk han utløp for sitt musikalske talent Sammen med ektefellen Liv skapte han et godt hjem for sine fire barna og vennekrets. Alltid åpent og fylt av musikk, varme og engasjement.

28 minutter siden

Av Dalma Eskeland, Øystein Eskeland, Kari Tybring-Gjedde og Harald Tybring-Gjedde

Kaare levde et langt og innholdsrikt liv. På de mange felter hvor han var engasjert, vil han bli minnet som en verdifull, aktiv og lojal bidragsyter. For oss, hans nære venner, er det vemodig å måtte konstatere at et mer enn 60-årig vennskap er slutt. Han ble 92 år gammel og døde natt til 29. juli.